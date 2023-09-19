МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Количество хакерских атак на крупный бизнес и государственные структуры в первом полугодии текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев. Росфинмониторинг назвал тренд развития мошенников

"В первом полугодии нынешнего года значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число хакерских атак на крупный бизнес и объекты информационной инфраструктуры. Их стало больше на 50-53%", — сказал он.

Хакерские атаки, по его словам, участились на госструктуры, компании и организации в промышленном секторе, научно-исследовательской деятельности, а также банковской и информационно-телекоммуникационной сферах. "Со стороны иностранных недружественных государств также ведется целенаправленная деятельность по ограничению возможностей представителей российского государства в информационной сфере и в продвижении бизнес-процессов", — добавил Фатеев.

При этом, заметил вице-президент ТПП РФ, "кибератаки становятся более сложными и целевыми, зачастую включая в себя многоэтапность проникновения и совершения противоправных действий".

"Киберпреступники не ограничиваются DDoS-атаками, растет уровень проводимых ими атак и уровень их профессиональной подготовки. Сетевые атаки продолжают оставаться самым популярным методом получения доступа к компьютерам, серверам и сетевому оборудованию. Хакеры ежедневно сканируют информационные инфраструктуры в поисках уязвимых сервисов, чтобы расширить направления для осуществления проникновения", — подчеркнул Фатеев.

Для эффективного противостояния злоумышленникам, считает он, "необходимо правильно подобрать специализированные решения по защите информации и вести постоянный мониторинг активности на имеющемся оборудовании". "В текущих реалиях нужно не только подобрать правильные и адекватные решения, способные заменить используемое на сегодняшний день иностранное программное обеспечение и технические средства, но и обучить специалистов, доработать имеющееся отечественное ПО", — заключил эксперт.