ООН, 20 сен — ПРАЙМ. Фритаун предложил российской компании "Алроса" изучить возможности страны в сфере алмазодобычи после снятия санкций, введенных странами Запада, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба. Сьерра-Леоне начала обсуждать с Россией импорт удобрений

"Когда санкции будут сняты, у Сьерра-Леоне появится целая лавина возможностей в сфере добычи полезных ископаемых", — сказал он на проходящих в эти дни в Нью-Йорке мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат пригласил от имени своей страны "Алросу" "вернуться и изучить возможности в Сьерра-Леоне".

Кроме того, он дал понять, что надеется на возвращение российской нефтегазовой компании "Лукойл" к проведению геологоразведки в его стране.

"На данный момент "Лукойл" к продолжению геологоразведки не возвращается. Однако я хотел бы, чтобы компания вернулась в Сьерра-Леоне", — отметил Кабба.

Посол Сьерра-Леоне в Москве Мохамед Йонгаво ранее заявлял РИА Новости, что его страна приветствовала бы участие "Лукойла" в разработке национальных нефтяных месторождений. Запад теряет союзников. Африканские страны обратили взор на Россию

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Кабба выразил надежду на то, что АО "Росгео" ("Росгеология"), как надежный и очень компетентной партнер, поможет лучше понять ситуацию с минерализацией (оруднением, присутствием в горных породах рудных металлов) в стране.

"Росгео" является надежным партнером и очень компетентной геофизической и геологической компанией, которая может помочь нам лучше понять нашу минерализацию", — заявил он и добавил, что Сьерра-Леоне уже заключила меморандум о взаимопонимании с российской организацией в сфере проведения геофизических и геохимических исследований.

В августе посол Йонгаво заявил РИА Новости, что Фритаун очень хотел бы установить партнерство с "Росгеологией".