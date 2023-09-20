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"Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь
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"Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь по просьбе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), сообщает этот индийский... ПРАЙМ, 20.09.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, индия, алроса, продажа алмазов
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь по просьбе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), сообщает этот индийский регулятор.
"В свете запроса Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), сделанного после встречи ведущих индийских производителей алмазов с целью преодоления текущих препятствий, стоящих перед мировой алмазной отраслью, "Алроса" объявила о временной приостановке распределения необработанных алмазов на сентябрь и октябрь 2023 года", — значится в сообщении GJEPC.