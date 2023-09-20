МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь по просьбе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), сообщает этот индийский регулятор. Бельгия представила план по отказу G7 и ЕС от российских алмазов, пишут СМИ

"В свете запроса Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), сделанного после встречи ведущих индийских производителей алмазов с целью преодоления текущих препятствий, стоящих перед мировой алмазной отраслью, "Алроса" объявила о временной приостановке распределения необработанных алмазов на сентябрь и октябрь 2023 года", — значится в сообщении GJEPC.