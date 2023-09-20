МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Экспорт российского угля в азиатском направлении может быть увеличен в ограниченных объемах по сравнению с показателями до 2022 года, относительно перспективным для России остается вьетнамский рынок, говорится в исследовании Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) "Долгосрочные перспективы российского экспорта в эпоху деглобализации" к конференции-форсайт "Из 2013–2023 в 2024–2030". Польша не будет форсировать отказ от добычи угля

"Текущие объемы экспорта в азиатском направлении могут быть увеличены в ограниченных объемах по сравнению с ситуацией до 2022 года", — отмечается в обзоре, в разделе, посвященном перспективам экспорта российского угля.

Значительное увеличение объемов экспорта в восточном направлении, по мнению авторов исследования, возможно исключительно в сценарии резкой политической эскалации между Китаем и США, влекущей заинтересованность Китая в сухопутных поставках из России. "Но даже в этом сценарии вслед за эскалацией может последовать деэскалация, и Китай с большой вероятностью вернется к текущей политике балансирования поставщиков", — говорится в исследовании.

Относительно перспективным для России, по словам аналитиков, остается вьетнамский рынок в силу долгосрочных прогнозов роста потребления угля в этой стране. Среднегодовые объемы импорта угля Вьетнамом могут превысить 50 миллионов тонн в период с 2025 по 2030 годы. При этом они отмечают, что вьетнамский рынок выглядит высококонкурентным, особенно в условиях низких цен на уголь.