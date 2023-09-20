МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Индией сдерживает отсутствие деловой информации, предприниматели не знают друг друга, чтобы ликвидировать данный пробел надо чаще проводить совместные форумы, выставки, открывать торговые дома, заявила РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в Индии Ольга Куликова. Индийскую алмазную компанию внесли в список "спонсоров войны"

"Основная проблема на пути развития торгово-экономических отношений России и Индии – отсутствие информации. Наши бизнесмены не знакомы друг с другом, не знают особенностей рынков двух стран", — сказала она в ходе работы Российско-индийского бизнес-форума.

Индия, по ее словам, это не только "рис, чай и Гоа", индийский рынок огромен. Это и машиностроение, и станкостроение, запчасти, фармацевтика и сельское хозяйство. "Там много возможностей, но о них надо говорить. Надо чаще устраивать совместные деловые форумы, проводить выставки, открывать, наконец, торговые дома. Во время сегодняшнего форума, наверное, несколько российских компаний нашли партнеров, с которыми начали вести диалог", — заметила эксперт.

Будущее торгово-экономических отношений, считает Куликова, в развитии партнерских отношений между предприятиями малого и, прежде всего, среднего бизнеса.

Что касается рупий, получаемых сегодня от торговли с Дели, то, по мнению Куликовой, Россия могла бы их инвестировать в перспективные проекты в Индии.