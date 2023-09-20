МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Добываемое в России золото на фоне запрета на ввоз в страны G7 и ЕС нашло новые каналы поставок и теперь поставляется в ОАЭ, Гонконг и Турцию десятками мелких логистических фирм и торговцев, ранее неизвестных в отрасли, пишет агентство Bloomberg. Запасы золота в резервах ЦБ выросли в августе на 0,13 процента

Санкции создали большие проблемы для огромной золотодобывающей промышленности России — ее собственный рынок не может поглотить 20 миллиардов долларов металла, добываемого каждый год, указывается в материале. "Если раньше золото отправлялось в хранилища крупнейших банков, таких как JPMorgan Chase и HSBC Holdings, сейчас торговлей российскими слитками взялись мелкие малоизвестные компании", — пишет агентство.

Санкции G7 и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки, а также запрещают своим компаниям торговать российским золотом где-либо еще. Но фирмам в других странах по-прежнему это разрешено из-за отсутствия вторичных санкций, поэтому нет никаких оснований полагать, что какие-либо правила нарушаются, уточняется в материале.

В глобальной транспортировке драгоценных металлов доминируют охранные компании, такие как Brink"s Co. и Loomis, которые прекратили перевозку российских слитков после начала спецоперации на Украине, добавляется там же. Оставшийся пробел был заполнен такими компаниями, как VPower Finance Security (Hong Kong), которая заявляет, что перемещает наличные деньги и золото для некоторых крупнейших банков Китая, пишет агентство.

ОАЭ стали основным новым направлением для российского золота, добавляет оно. Большинство покупателей проживают в Дубае, который долгое время был центром торговли драгоценными металлами между Востоком и Западом. Турция стала еще одним ключевым пунктом назначения, указывается в сообщении.

Произошли изменения и в том, кто проводит транзакции внутри России. Ранее в экспорте страны, указывается в материале, доминировали крупные кредиторы, такие как ВТБ и Сбербанк, но санкции в их отношении привели к тому, что взяли на себя контроль более мелкие банки. Горнодобывающие и аффинажные предприятия также стали играть не последнюю роль в поставках, говорится в сообщении.

По оценкам экспертов рынка, производство первичного золота — из минерального сырья в России в 2022 году составило около 330 тонн.