2023-09-20T17:15:56+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20230920/841787952.html
В "Ростелекоме" ответили на опрос о покупке "Мегафона"
Бизнес
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Вопрос о покупке "Мегафона" не стоит на повестке, сказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл... ПРАЙМ, 20.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Вопрос о покупке "Мегафона" не стоит на повестке, сказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов.
"Ой, это не на повестке вопрос точно", — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что "Ростелеком" якобы до конца 2023 года планирует закрыть сделку по приобретению "Мегафона".