КАЗАНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Вопрос о покупке "Мегафона" не стоит на повестке, сказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов. "Мегафон" не получал предупреждения об отмене платы за раздачу интернета

"Ой, это не на повестке вопрос точно", — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что "Ростелеком" якобы до конца 2023 года планирует закрыть сделку по приобретению "Мегафона".