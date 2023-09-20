ТОКИО, 20 сен — ПРАЙМ. Компания Toshiba сообщила в среду, что считает выкуп своих акций, скорее всего, совершившимся, соответствующее заявление содержится в пресс-релизе компании. ЦБ предупредил о наказании за схемы по разгону акций

Ранее находящаяся в кризисе Toshiba сообщила, что японский консорциум Japan Industrial Partners (JIP) начнет выкупать ее акции с 8 августа. Общая стоимость оценивалась в 2,16 триллиона иен (около 15 миллиардов долларов). Срок выкупа акций был обозначен до 20 сентября. JIP начала процесс покупки по цене 4620 иен за акцию.

"Извещаем, что участник тендера сообщил, что открытая покупка акций, которая идет с 8 августа, имеет все перспективы для того, чтобы считаться свершившейся", — говорится в заявлении компании.

Целью такого выкупа обозначен делистинг Toshiba – исключение ее ценных бумаг из списка фондовой биржи, что даст возможность исключить иностранные спекулятивные инвестиционные фонды из числа возможных акционеров и инвесторов. Как ожидается, полностью этот процесс будет завершен до конца года. А в ноябре компания собирается созвать внеочередное собрание акционеров, на котором и будут распроданы остатки акций.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, телевизоров LCD, лифтов. Штат компании превышает 108,8 тысячи человек. По итогам последнего отчётного квартал убыток компании составил 25,4 миллиарда иен (около 178 миллионов долларов).

С 2015 года Toshiba страдает от кризисов в области бухгалтерского учета и управления, а в апреле создала специальный комитет для сбора предложений после того, как акционеры проголосовали за план реструктуризации, поддержанный руководством. В ноябре 2021 года Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Однако в марте 2022 года акционеры проголосовали против разделения корпорации.