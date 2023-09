ТОКИО, 21 сен — ПРАЙМ. Японская корпорация Nippon Television Broadcasting Networks и знаменитая мультипликационная студия Studio Ghibli объявили о достижении договоренности, в рамках которой телевизионная сеть станет мажоритарным акционером анимационной студии, сообщает Studio Ghibli. Toshiba продала более 78 процентов своих акций

"По итогам неоднократных обсуждений, обе компании провели сегодня собрания советов директоров по повестке, что Studio Ghibli станет подконтрольной компанией корпорации Nippon Television. А именно, Nippon Television приобретет акции Studio Ghibli и станет самым крупным акционером с 42,3% права голоса. После этого управляющий персонал Nippon Television будет выделен для поддержки менеджмента Studio Ghibli", — говорится в пресс-релизе мультипликационной студии.

В документе также отмечается, что "Nippon Television будет уважать автономию Studio Ghibli, которая продолжит фокусироваться на создании анимационных фильмов и управлении музея и парка Ghibli".

Визитной карточкой Studio Ghibli, созданной в 1985 году, являются работы одного из ее основателей и режиссера Хаяо Миядзаки. Его фильм "Унесенные призраками" в 2002 году получил "Оскар" в номинации "Лучший мультипликационный фильм". Также широко известны картины "Рыбка Поньо на утесе", "Принцесса Мононоке", "Небесный замок Лапута", "Мой сосед Тоторо".

В 2013 году режиссер объявил, что, выпустив фильм "Ветер крепчает", намерен удалиться на покой. Однако, уже в 2016 году стало известно, что Миядзаки работает над новой картиной, на создание которой у него ушло семь лет. Премьера фильма "Как вы живете?" (в русском переводе распространен также вариант "Как поживаете?") состоялась 14 июля этого года.

Nippon Television является одной из крупнейших в Японии коммерческих телевизионных сетей. Она получила лицензию на вещание в 1952 году. Основными акционерами корпорации являются Yomiuri Shimbun Holdings, Yomiuri Telecasting Corporation и Yomiuri Shimbun Tokyo. Основные направления вещания — информационная программа, кино, спорт, развлекательные передачи, аниме-сериалы и другое. Nippon Television является акционером в таких компаниях, как AX-ON Inc, VAP Inc, Nippon Television Music Corporation, NTV Events Inc, Tatsunoko Production и других.