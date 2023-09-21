ПЕКИН, 21 сен — ПРАЙМ. Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт галлия и германия после введенных в августе экспортных ограничений, сообщил в четверг официальный представитель минкоммерции КНР Хэ Ядун. Импорт Китаем нефти из России вырос в январе-августе

Китай с 1 августа ввел экспортный контроль на галлий и германий для защиты национальной безопасности. Официальный представитель минкоммерции КНР Шу Цзюэтин ранее отмечала, что экспортный контроль не является запретом на экспорт и вывоз соответствующих товаров будет разрешен при соблюдении предусмотренных китайскими властями правил. Согласно данным главного таможенного управления КНР, опубликованным накануне, Китай в августе полностью прекратил экспорт галлия и германия.

"После введения политики контроля министерство коммерции непрерывно получало заявки от предприятий на разрешение экспорта галлия и германия. Сейчас, после рассмотрения в соответствии с законом и нормативными актами, мы одобрили ряд заявок на экспорт, отвечающих требованиям. Соответствующие компании получили разрешение на экспорт товаров двойного назначения", — сказал Хэ Ядун.

Он также отметил, что министерство продолжит рассматривать заявки на получение лицензии в соответствии с юридическими процедурами.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, в первой половине текущего года объем поставок галлия и германия из Китая на мировой рынок составил 67 тонн на 34,8 миллиона долларов, основными покупателями были Германия (11,4 тонны), Япония (11,1 тонны) и Нидерланды (7,9 тонны).

Галлий и германий широко используют при производстве высокотехнологичной продукции. Так, галлий является ключевым материалом в полупроводниках. В то же время германий применяется при создании солнечных панелей, устройствах беспроводной связи и оптических системах, например, военных очках ночного видения.