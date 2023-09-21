МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал принятие в первом чтении законопроекта о расширении полномочий Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в целях сокращения временных и финансовых затрат экспортеров на получение необходимых документов. В ТПП отметили резкий рост числа кибератак на российский бизнес

Законопроект, внесенный правительством РФ, ограничивает повышение стоимости услуг торгово-промышленных палат по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Документ также вводит предельные сроки оказания этих услуг для сокращения временных и финансовых затрат экспортеров.

При этом устанавливать порядок выдачи торгово-промышленными палатами сертификатов о происхождении товаров будет ТПП России по согласованию с Минэкономразвития РФ. Она же будет определять порядок и сроки удостоверения этими палатами документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности (или принятия решения об отказе в удостоверении).

При этом устанавливается предельный срок выдачи сертификата о происхождении товаров – не более 5 рабочих дней, а также определяется исчерпывающий перечень случаев, при которых течение этого срока может быть приостановлено. "Это очень важно и очень ориентировано на наших экспортеров, на наш бизнес", — подчеркнул на заседании комитета первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Ряд изменений, по его словам, касается регулирования стоимости услуг по выдаче сертификатов. "В настоящее время никаких ограничений законом в этом плане не предусмотрено. Представленный законопроект устанавливает потолок роста стоимости (выдачи – ред.) сертификатов – в пределах уровня инфляции, что позволит снизить финансовые издержки экспортеров", — пояснил Осьмаков.