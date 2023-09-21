МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Китай является главным торговым партнером России, однако потенциал товарооборота пока не реализован полностью, например, поставкам зерновых мешает сложная фитосанитарная сертификация, одним из решений могло бы стать создание на территории РФ совместных предприятий, считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Путин спрогнозировал товарооборот России и Китая в 2023 году

"Хотя поставки зерновых (из РФ в КНР — ред.) увеличились по итогам прошлого года на 15%, а пшеницы – на целых 78%, это далеко не основная статья экспорта сельхозпродуктов: 30 тысяч тонн пшеницы — достаточно маленький по мерам российской аграрной индустрии объем для китайского импорта", — сказал Манкевич на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Такая ситуация складывается из-за сложной фитосанитарной сертификации и ограничений с китайской стороны. От этого сильно страдает экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Возможность более быстрого взаимодействия с контролирующими органами и разрешение на поставку озимых сортов и кукурузы с территории всей страны существенно улучшили бы ситуацию", — заметил он.

Между тем, хорошее решение, которое даст дополнительные бонусы, есть уже сейчас, заявил Манкевич. "Это создание совместных производств на территории России. Оно выгодно обеим сторонам – Россия получает инвестиции и возможность производить продукцию с добавленной стоимостью, создает рабочие места и наращивает объемы экспорта готовой продукции, а Китай получает качественный продукт в нужных объемах и по привлекательной цене благодаря снижению логистических расходов", — пояснил он. В Китае разглядели корыстные интересы Байдена на площадке ГА ООН

В решении такого рода проблем также крайне важно снижение регуляторного давления, добавил глава РАСПП. "Мы надеемся, что грядущая встреча президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина в октябре принесет послабления в этой сфере", — добавил он.

Манкевич также обратил внимание, что поставки продукции российского АПК в Китай растут, но очень неравномерно: например, хорошо обстоят дела с экспортом масла – рапсового, соевого, подсолнечного, есть спрос на бобовые и масличные, на шрот. "Для этих сегментов хорошо налажены железнодорожные и морские перевозки, но нынешняя загруженность логистических путей и особенно пропускных пунктов в ситуации такого интенсивного товарооборота требует новых решений", — пояснил глава РАСПП.

Пресс-конференция была посвящена проведению Международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO 2023. Конгресс пройдет с 25 по 27 октября при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и основных отраслевых союзов и ассоциаций в выставочном центре Парка науки и искусства "Сириус" (Краснодарский край).