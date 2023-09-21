ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2-3 года, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде. Дефицит IT-специалистов в России будет расти, считает Греф

"Во всех областях без исключения. И это не будет одномоментно. Скорее всего, мы увидим очень большие изменения на рынке труда, в частности, в ближайшие 2-3 года", — сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли ИИ сейчас частично восполнить образовавшийся кадровый дефицит на рынке труда и в каких областях это произойдет.

"Рождение мультимодальных больших лингвистических моделей, генеративных моделей, они приведут к очень существенному сдвигу на рынке труда. И вообще на всех рынках без исключения", — заключил Греф.

В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения.