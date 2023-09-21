2023-09-21T17:05:47+03:00
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Греф рассказал, как ИИ поможет восполнить кадровый дефицит в России
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Искусственный интеллект (ИИ) поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2-3 года, заявил журналистам... ПРАЙМ, 21.09.2023
общество , бизнес, технологии, новости, россия, герман греф, искусственный интеллект
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2-3 года, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде.
"Во всех областях без исключения. И это не будет одномоментно. Скорее всего, мы увидим очень большие изменения на рынке труда, в частности, в ближайшие 2-3 года", — сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли ИИ сейчас частично восполнить образовавшийся кадровый дефицит на рынке труда и в каких областях это произойдет.
"Рождение мультимодальных больших лингвистических моделей, генеративных моделей, они приведут к очень существенному сдвигу на рынке труда. И вообще на всех рынках без исключения", — заключил Греф.
В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения.