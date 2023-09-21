МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правкомиссия может формально закрепить необходимость иностранным компаниям, которые решили выйти из российских активов, вносить в бюджет платеж на уровне 15% от половины их рыночной стоимости или 15% от всей рыночной стоимости при продаже с дисконтом более 90%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в рамках Federal Legal Forum. В Минфине прокомментировали сделки по уходу иностранных инвесторов

В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках условий была необходимость добровольно перечислять в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости, или не менее 10% от половины рыночной стоимости активов.

"У нас, наверное, самый активный федеральный орган исполнительной власти, который участвует в подкомиссии, это Минпромторг, они отвечают за промышленность… учитывая, что у них руководство решило пойти по подходу 15% от оценки, это де-факто становится практически эталоном, к которому мы начинаем двигаться… пока формального закрепления этого нет, но, возможно, оно будет. Пока сложно говорить, когда", — сказал Чебесков.

"Мы по сути уже догоняем практику такой фиксацией, потому что практика активно уже по 15%", — добавил он.

По его мнению, работа подкомиссии в дальнейшем будет систематизироваться, будет выработан общий подход. "Я думаю, что по мере эволюции нашей работы, конечно работа будет систематизироваться. Мы будем к каким-то общим подходам приходить. Она уже сильно систематизировалась и стала менее волатильной", — добавил представитель Минфина.