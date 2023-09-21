МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Евросовет при обосновании санкций против россиян использовал сомнительные материалы, среди которых реклама и текст, написанный чат-ботом. Некачественная подготовка досье помогает подсанкционным лицам оспаривать ограничения в суде, пишет издание Politico. ЕС исключил из санкционного списка трех российских бизнесменов

Среди документов, на которые ссылается газета, есть связанные с бизнесменом Вячеславом Кантором. Пакет доказательств, который использовали для введения рестрикций против него в 2022 году, занимает 64 страницы. В их числе две статьи, опубликованные на российском портале «Рамблер» и в издании «Вечерний Мурманск», помеченные на сайтах как «реклама» или «платная реклама».

Среди доказательств, приведенных в обоснование санкций ЕС в отношении бизнесмена Григория Березкина, есть статья, написанная чат-ботом Carmen, приводит другой пример Politico. Среди публикаций встречаются материалы из «Википедии» и развлекательных журналов.

Решения о санкциях принимали в бешеной спешке. А сотрудники, ответственные за сбор доказательств, работали как минимум 12 часов в день, что привело к халтурному исполнению обязанностей, рассказал изданию неназванный европейский дипломат. Некачественно проделанная работа позволяет лицам, попавшим под рестрикции, оспаривать эти меры в суде.

Несколько крупных российских бизнесменов и компаний уже обратились в Европейский суд в Люксембурге. Среди них и Вячеслав Кантор, чьи адвокаты пытаются убедить суд в том, что бизнесмен не является "приближенным" президента России Владимира Путина.

С Григория Березкина Евросоюз снял санкции 14 сентября. В этот день ограничения перестали действовать в отношении еще двоих российских бизнесменов — Александра Шульгина, Фархада Ахмедова.