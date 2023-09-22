МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Расчеты для оплаты контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в обход системы SWIFT найдены, есть альтернативные схемы, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрей Баранов.

ЦКБ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.

"Традиционная схема расчетов в долларах по системе SWIFT закрылась, возникла необходимость в альтернативных расчетных схемах. "Рособоронэкспорт" активно этим занимается, решения найдены. Работа идет, подсказывать нашим недоброжелателям, как это происходит, мы не будем", — сказал Баранов.

Он подчеркнул, что к чести и государства, и промышленности эти денежные затруднения не привели к приостановке ВТС под лозунгом: "Нет денег – нет поставок".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.