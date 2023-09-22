2023-09-22T10:17:56+03:00
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2023-09-22T10:17:56+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230922/841801010.html
В ЦКБ "Рубин" заявили, что нашли способы обхода системы SWIFT
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Расчеты для оплаты контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в обход системы SWIFT найдены, есть альтернативные схемы, заявил в интервью РИА Новости заместитель... ПРАЙМ, 22.09.2023
финансы, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, swift, цкб "рубин", оплата контрактов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Расчеты для оплаты контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в обход системы SWIFT найдены, есть альтернативные схемы, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрей Баранов.
ЦКБ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.
"Традиционная схема расчетов в долларах по системе SWIFT закрылась, возникла необходимость в альтернативных расчетных схемах. "Рособоронэкспорт" активно этим занимается, решения найдены. Работа идет, подсказывать нашим недоброжелателям, как это происходит, мы не будем", — сказал Баранов.
Он подчеркнул, что к чести и государства, и промышленности эти денежные затруднения не привели к приостановке ВТС под лозунгом: "Нет денег – нет поставок".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.