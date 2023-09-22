МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Передача активов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в управление банку ВТБ поможет реализовать затратные проекты корпорации, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" (входит в ОСК) Андрей Баранов. В ЦКБ "Рубин" заявили, что нашли способы обхода системы SWIFT

В начале августа президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. Банк ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на пять лет.

"Передача ОСК в управление банку может поспособствовать более энергичному продвижению инновационных предложений. У нас достаточно перспективных разработок, дело за финансированием", — сказал Баранов.

Он считает положительным явлением появление ВТБ в качестве управляющей компании ОСК.

"Инновационные разработки в кораблестроении затратны, более того, с "рынка" обороноспособности страны нельзя уйти – ни сегодня, ни через 50 лет. Именно банкиры хорошо понимают, что для получения отдачи от активов сперва нужны инвестиции", — подчеркнул Баранов.

В качестве примера он привел автономный необитаемый подводный аппарат "Аргус", премьера которого состоялась на форуме "Армия-2023". "Рубин" готов профинансировать 20% его строительства, фактически он уже это сделал, но остальные 80% необходимо будет найти, и, мы надеемся, ВТБ нам поможет", — сказал замглавы "Рубина".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.