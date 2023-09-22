МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Страны Запада обсудят с Индией, одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней, последствия возможных ограничений "Большой семерки" на российские алмазы, сообщило агентство Reuters. Бизнес-посол рассказала, что нужно России и Индии для развития торговли

"Западные страны отправляют представителей в Индию…, чтобы обсудить потенциальные последствия любых ограничений G7 на импорт российских алмазов", — пишет агентство со ссылкой на двух должностных лиц из администрации президента США Джо Байдена.

Помимо представителей США и их союзников по G7, в Индию также отправятся представители Бельгии. Бельгийский Антверпен выступает главным мировым хабом по торговле алмазами, отмечает агентство.

Реализация любых возможных ограничений на российские алмазы со стороны Запада будет во многом зависеть именно от Индии, указывает агентство.

По данным Reuters, в прошлом году ЕС закупил российских алмазов на 1,5 миллиарда долларов.

В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.

Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями.