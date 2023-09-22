ПЕРМЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Последний пакет акций приватизированного в 90-е годы пермского предприятия "Метафракс Кемикалс", занимающегося производством метанола, изъят в пользу государства, следует из документов на сайте арбитражного суда Пермского края. ГП обосновала изъятие акций производителя метанола "Метафракс Кемикалс"

В начале сентября по иску Генпрокуратуры у компаний "Метахолдинг" и "Метафракс Трейдинг" было истребовано более 280 миллионов обыкновенных акций АО "Метафракс Кемикалс" (химзавод в пермской Губахе, на котором производятся метанол, формалин, уротропин и другая продукция, ранее назывался ГПО "Метанол"). Ведомство в суде доказало, что передача предприятия в частные руки в 90-е годы прошла незаконно, существовал прямой запрет на эти действия, при этом актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны.

Еще часть акций "Метафракс Кемикалс" — более 2 миллионов штук — принадлежала "Тольяттихимбанку", но в суде выяснилось, что банк летом успел передать ее по договору купли-продажи ООО "Центр экологического отдыха "Восток" из города Серпухов Московской области. По этой причине требования прокуратуры к "Тольяттихимбанку" выделили в отдельное производство и рассмотрели 22 сентября.

"Иск (Генпрокуратуры РФ к АО "Тольяттихимбанк" — ред.) удовлетворить полностью", — указано в электронной картотеке арбитража.

Суд посчитал, что ответчиком были созданы "юридические препятствия для удовлетворения иска об истребовании спорного имущества (акций) путем его искусственного обременения правами ООО "ЦЭО "Восток".