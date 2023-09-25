МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время, и думает, что выбор будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов. Сбербанк назвал сбор платежа в пользу "Почты России" неприемлемым

"Действительно, вопрос с "Почтой России", с финансовым состоянием, сейчас вызывает большую озабоченность… Нам действительно надо искать финансовый источник, причем постоянный финансовый источник, чтобы сбалансировать экономику "Почты России", — сказал Решетников, выступая в понедельник на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, вариантов может быть два: первый — обязательства на себя возьмет бюджет, второй — инфраструктурный платеж с маркетплейсов.

"Мы готовы рассматривать оба варианта. Думаю, что реально, конечно, мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент — нужны расчеты этого платежа, нужно понимание, что за это "Почта" гарантирует… и под это нужен план финансового оздоровления "Почты России", — сказал Решетников, добавив, что также необходимо проанализировать влияние этого платежа на экономику маркетплейсов.

"Сейчас выработка решения идет, Минцифры у нас головной по этому законопроекту. Я думаю, что в ближайшее время мы будем выходить уже на площадке правительства на какие-то единые позиции", — заключил глава Минэкономразвития.

Гендиректор "Почты России" Михаил Волков ранее объяснял идею ввести инфраструктурный платеж тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. В Минцифры инициативу поддерживают. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября глава министерства Максут Шадаев.