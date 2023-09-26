МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Представители сферы электронной коммерции предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота, который предлагается взимать с площадок в пользу "Почты России" — компании готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и другие крупные игроки рынка. "Почта России" прокомментировала заявление Матвиенко о финансовой дыре

"Участники рынка электронной коммерции выражают готовность оказать содействие в интенсификации использования инфраструктуры АО "Почта России" путем осуществления закупки услуг и сервисов, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 миллиарда рублей. В состав этих услуг входит использование инфраструктуры почтового оператора на внутреннем рынке, международные отправления и иные виды логистики", — говорится в письме на имя главы комитета по информполитике Госдумы Александра Хинштейна.

Президент АКИТ Артем Соколов пояснил, что общая сумма в 33,5 миллиарда рублей сопоставима с годовым бюджетом, например, Алтайского края и еще порядка десяти регионов. "Для отрасли и субъектов страны — это огромная сумма", — уточнил он.

Отмечается, что дополнительными стимулами для развития партнерских отношений также могут стать возможность частичной выдачи (оплаты) заказа в отделениях почты, прием (возврат) средств по выбору покупателя, возможность примерки и иные стандартные услуги интернет-магазинов. Кроме того, в случае проработки дополнительных международных направлений, таких как Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Турция, объем закупаемых услуг может быть кратно увеличен.

РИА Новости направило запрос крупным маркетплейсам. В "Почте России" на запрос не ответили. В свою очередь, в пресс-службе Ozon добавили, что в компании выступают за рыночное развитие отношений с "Почтой России", которое должно быть основано на бизнес-партнерстве.

Ранее гендиректор "Почты России" Михаил Волков объяснял идею ввести инфраструктурный платеж как раз тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. В Минцифры инициативу поддерживают. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября глава министерства Максут Шадаев. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время, и думает, что выбор будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов, сообщил он накануне.