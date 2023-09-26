МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Основатель компаний Softline и Noventiq Игорь Боровиков вышел из состава совета директоров Noventiq в преддверии листинга на Nasdaq, следует из сообщения компании. ЦБ зарегистрировал проспект ГДР Globaltrans без зарубежного листинга

"Noventiq… объявил о том, что Игорь Боровиков выходит из состава совета директоров с 23 сентября 2023 года. В связи с подписанием соглашения об объединении бизнеса с Corner Growth Acquisition Corp. 4 мая 2023 года и в рамках подготовки к предполагаемому листингу на Nasdaq компания находится в процессе перехода к структуре совета директоров, направленной на обеспечение независимости и разнообразия", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что независимые директора Сергей Черноволенко и Рой Хардинг также выйдут из совета директоров после того, как будут найдены подходящие независимые замены.

Noventiq — международное подразделений бывшего российского Softline Holding, в 2022 году разделившего бизнес. Российские активы теперь сосредоточены в компании "Софтлайн".

В мае 2023 года Noventiq объявила о слиянии со SPAC-компанией (специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям) Corner Growth Acquisition и о намерении объединенной компании выйти на биржу Nasdaq под тикером "NVIQ". В рамках сделки стоимость Noventiq была оценена 800 миллионов долларов, рыночная капитализация — в 1 миллиард.

Холдинг Softline был основан в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. Группа представлена более чем в 60 странах мира.