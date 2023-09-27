МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ТМК объявила уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже, теперь ценовой диапазон предложения составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию, сообщила компания. 

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"Компания сообщает о поднятии нижней границы и сужении ранее озвученного ценового диапазона предложения. Уточненный ценовой диапазон предложения акций составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию", — говорится в релизе ТМК.

Ранее объявленный диапазон составлял 205–235 рублей за одну акцию.