2023-09-27T09:53:28+03:00
2023-09-27T09:53:28+03:00
2023-09-27T09:53:28+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230927/841827926.html
ТМК уточнила ценовой диапазон предложения акций в рамках SPO
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ТМК объявила уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже, теперь ценовой диапазон предложения составляет от 215 до 230 рублей за... ПРАЙМ, 27.09.2023
бизнес, новости, россия, тмк, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ТМК объявила уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже, теперь ценовой диапазон предложения составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию, сообщила компания.
"Компания сообщает о поднятии нижней границы и сужении ранее озвученного ценового диапазона предложения. Уточненный ценовой диапазон предложения акций составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию", — говорится в релизе ТМК.
Ранее объявленный диапазон составлял 205–235 рублей за одну акцию.