МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ТМК объявила уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже, теперь ценовой диапазон предложения составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию, сообщила компания. В "Газпроме" не исключили создание СПГ-мощностей в рамках "Сахалина-3"

"Компания сообщает о поднятии нижней границы и сужении ранее озвученного ценового диапазона предложения. Уточненный ценовой диапазон предложения акций составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию", — говорится в релизе ТМК.

Ранее объявленный диапазон составлял 205–235 рублей за одну акцию.