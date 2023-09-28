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2023
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Роструд запустил новый сервис для работодателей для оплаты штрафов
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Роструд запустил новый сервис, с помощью которого работодатели смогут отслеживать и оплачивать штрафы, сообщила пресс-служба ведомства. "У работодателей появилась возможность... ПРАЙМ, 28.09.2023
ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, россия, роструд, штраф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Роструд запустил новый сервис, с помощью которого работодатели смогут отслеживать и оплачивать штрафы, сообщила пресс-служба ведомства.
"У работодателей появилась возможность отслеживать наличие штрафов на стороны инспекции труда через личный кабинет на портале "Онлайнинпекция.рф" и оплачивать их онлайн", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сервис предназначен для работодателей (только юридических лиц) и доступен в личном кабинете в разделе "Мои штрафы" на портале Роструда.
"Если инспекция наложит штраф на работодателя, то информация о штрафе появится в его личном кабинете, а на электронную почту пользователя поступит соответствующее уведомление", — объяснил руководитель Роструда Михаил Иванков на Всероссийской неделе охраны труда.
Всероссийская неделя охраны труда в этом году проходит в восьмой раз в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 26 по 29 сентября.