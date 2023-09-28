СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Роструд запустил новый сервис, с помощью которого работодатели смогут отслеживать и оплачивать штрафы, сообщила пресс-служба ведомства. В ВТБ отметили, какой будет прибыль банков в России в 2024 году

"У работодателей появилась возможность отслеживать наличие штрафов на стороны инспекции труда через личный кабинет на портале "Онлайнинпекция.рф" и оплачивать их онлайн", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сервис предназначен для работодателей (только юридических лиц) и доступен в личном кабинете в разделе "Мои штрафы" на портале Роструда.

"Если инспекция наложит штраф на работодателя, то информация о штрафе появится в его личном кабинете, а на электронную почту пользователя поступит соответствующее уведомление", — объяснил руководитель Роструда Михаил Иванков на Всероссийской неделе охраны труда.

Всероссийская неделя охраны труда в этом году проходит в восьмой раз в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 26 по 29 сентября.