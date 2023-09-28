МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Группа Газпромбанк закрыла сделку по покупке у Ingka Centres (владельцы IKEA) сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 миллиона квадратных метров, сообщили РИА Новости в банке. Роснедра почти вдвое снизили оценку ресурсов Охотского моря

"Группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 млн кв. м., выкупив их у Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде)", — сказали в банке.

"Группа Газпромбанк участвует в создании новой экономической среды, обеспечивающей непрерывность бизнеса и защиту потребителей. Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку. Мы как социально ответственный бизнес готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров "Мега", – отметил зампред правления ГПБ Тигран Хачатуров, курирующий промышленные активы группы.

"Детали сделки не раскрываются", — заключили в банке.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.