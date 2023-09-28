МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в РФ, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла. Сенаторы одобрили закон о приватизации объектов культурного наследия

"Идея умерла", — ответил он на вопрос председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова, считает ли Костин, что есть возможность какой-то приватизации в РФ.

"Как возможности пополнения бюджета? Потому что вы первым бросили идею…", — добавил Макаров.

"Что дальше-то ее (обсуждать — ред.)", — добавил Костин.

Ранее в апреле Костин в авторской колонке для издания РБК для финансирования приоритетных инвестиционных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России. Кроме приватизации, банкир в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.