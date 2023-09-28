2023-09-28T14:28:40+03:00
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Костин объявил о смерти идеи приватизации
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Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в РФ, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла. "Идея умерла", — ответил он... ПРАЙМ, 28.09.2023
бизнес, новости, андрей костин, приватизация, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава банка ВТБ Андрей Костин, ранее выдвигавший идею о приватизации компаний в РФ, заявил на Московском финансовом форуме-2023, что эта идея умерла.
"Идея умерла", — ответил он на вопрос председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова, считает ли Костин, что есть возможность какой-то приватизации в РФ.
"Как возможности пополнения бюджета? Потому что вы первым бросили идею…", — добавил Макаров.
"Что дальше-то ее (обсуждать — ред.)", — добавил Костин.
Ранее в апреле Костин в авторской колонке для издания РБК для финансирования приоритетных инвестиционных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России. Кроме приватизации, банкир в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.