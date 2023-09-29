МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Благовещенск попал в десятку лучших городов страны для развития бизнеса по версии российского финансово-экономического издания Forbes, обогнав в рейтинге крупные города Новосибирск и Иркутск, сообщает минэкономразвития Амурской области. Аналитики определили города, где выгоднее всего сдавать маленькие квартиры

Благовещенск занял в обновлённом рейтинге восьмую строчку. Для лонг-листа редакция издания отобрала 90 городов с наибольшим числом жителей, количеством субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и средней заработной платой, разделенной на прожиточный минимум. В рейтинге Forbes не учитывались Москва и Санкт-Петербург, а также города Подмосковья. Они выведены в отдельный кластер. Тройку лидеров рейтинга открывают Краснодар, Южно-Сахалинск и Тюмень. Помимо Благовещенска, в десятку лучших среди городов ДФО вошел Владивосток. Он разместился на шестой строчке.

"Благовещенск наконец-то попал в первую десятку лучших городов для развития бизнеса в России. Почетное восьмое место из более чем 1000 городов РФ", — написал в своём Telegram-канале заместитель мэра города Максим Ноженкин.

Все города сравнивались между собой по нескольким группам параметров. На оценку повлияло число выпускников вузов и колледжей, количество активных резюме на одну вакансию, объем частных инвестиций, количество субъектов МСП и их динамика, средняя величина зарплаты, объемы доходов бюджета, а также качество городской среды. Отдельно учитывалась оценка предпринимателей удовлетворенностью мерами поддержки, инфраструктурой и ресурсами. Её определяли, исходя из данных Национального инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Составители рейтинга российского Forbes особо отметили золотодобычу в Амурской области. В 2022 году регион обеспечил 6% от всего производства золота в России. Почти половина из этого пришлась на Покровский и Маломырский рудники со штаб-квартирами в Благовещенске.