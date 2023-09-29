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Росприроднадзор пообещал "угрожать" бизнесу, вредящему природе
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Росприроднадзор будет "угрожать" недобросовестным компаниям, которые нарушают экологическое законодательство и ведут дела "варварски", заявила глава Росприроднадзора Светлана... ПРАЙМ, 29.09.2023
бизнес, экономика, новости, россия, росприроднадзор, экология
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 29 сен — ПРАЙМ. Росприроднадзор будет "угрожать" недобросовестным компаниям, которые нарушают экологическое законодательство и ведут дела "варварски", заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в пятницу.
"Плохо звучит в период моратория, но будем это делать (угрожать) всем тем, кто считает, что бизнес — это варварство, что они не обязаны учитывать требования закона", — сказала Радионова на пленарной сессии Алтайского экологического форума "Нить природы".
Глава Росприроднадзора отметила, что отношения с компаниями, которые настроены на сотрудничество с ведомством, будут выстраиваться в рамках диалога. Все, кто хочет "заработать копейку", оставив "выжженное поле", понесут ответственность по принципу "нарушитель платит".
В марте 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин продлил мораторий на плановые проверки организаций до 2030 года.
Экологический форум "Нить природы" проводится с 29 сентября по 1 октября в Республике Алтай. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.