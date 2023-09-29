МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 29 сен — ПРАЙМ. Росприроднадзор будет "угрожать" недобросовестным компаниям, которые нарушают экологическое законодательство и ведут дела "варварски", заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в пятницу. Мурашко прокомментировал сложности с лекарствами в России

"Плохо звучит в период моратория, но будем это делать (угрожать) всем тем, кто считает, что бизнес — это варварство, что они не обязаны учитывать требования закона", — сказала Радионова на пленарной сессии Алтайского экологического форума "Нить природы".

Глава Росприроднадзора отметила, что отношения с компаниями, которые настроены на сотрудничество с ведомством, будут выстраиваться в рамках диалога. Все, кто хочет "заработать копейку", оставив "выжженное поле", понесут ответственность по принципу "нарушитель платит".

В марте 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин продлил мораторий на плановые проверки организаций до 2030 года.

Экологический форум "Нить природы" проводится с 29 сентября по 1 октября в Республике Алтай. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.