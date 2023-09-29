МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Одной из ключевых задач контрольных органов России является дальнейшее снижение административной нагрузки на предпринимателей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем видеообращении к IV Всероссийскому форуму контрольных органов в четверг. Госдума может рассмотреть проекты о бюджетах Соцфонда и ФОМС 26 октября

В своем приветствии к участникам мероприятия Мишустин отметил, что правительство последовательно работает над сокращением числа проверок бизнеса и упрощением процедуры. "За несколько лет нам удалось заметно продвинуться", — отметил он. В качестве примера он привел активное применение сбалансированного нормативного регулирования, создание возможности поэтапно наблюдать за всем процессом проведения любой проверки, действие системы мониторинга эффективности принимаемых решений, в также то, что во всех регионах есть рабочие группы по координации в сфере надзора, налажена обратная связь с гражданами и с деловым сообществом.

"Теперь несколько слов — о задачах, на реализации которых предстоит сосредоточиться в ближайшее время. Одна из ключевых — дальнейшее снижение административной нагрузки на предпринимателей. Гибкое использование инструментов надзора и контроля уже позволило оказать существенную поддержку российскому деловому сообществу — и после пандемии, и в рамках преодоления внешних санкционных ограничений", — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что контрольным ведомствам предстоит активнее внедрять риск-ориентированный подход, развивать систему отраслевых индикаторов, которые позволят заранее предусмотреть, какие объекты нуждаются во внимании, действовать на опережение, не ожидая возможных нарушений.

"Реализация принципа – помогать, а не наказывать – уже показывает хорошие результаты. Об этом свидетельствует число профилактических визитов – их по-прежнему больше, чем проверок. И инициатором всё чаще выступает сам бизнес. Это во многом заслуга сотрудников надзора, которые буквально на глазах меняют подход к контрольным мероприятиям, в том числе – среди предпринимателей", — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что значительных успехов удалось добиться и в развитии инструментов досудебного урегулирования, когда можно в короткие сроки оспорить результаты проведенной проверки. По закону на это определено двадцать рабочих дней, а по факту средний срок рассмотрения обращений стал практически в два раза меньше.

"За восемь месяцев текущего года свыше 15 процентов таких жалоб были удовлетворены в интересах заявителей. Что дает гражданам возможность успешно разрешать спорные вопросы с контролерами", — сообщил Мишустин.

Премьер напомнил, что предприниматели в России теперь могут пользоваться приложением для проведения дистанционных проверок, ведомства через систему дашбордов получают данные для оперативного принятия управленческих решений.

"Рассчитываем, что такие новые инструменты помогут вам в повседневной деятельности. А система контроля и надзора станет еще более современной и эффективной", — сказал глава правительства.

Мишустин также заявил, что форум является уникальной площадкой для подготовки новых юридических механизмов и обмена опытом между представителями всех ветвей власти, экспертами и предпринимателями. "Я хочу поблагодарить всех сотрудников контрольных и надзорных органов за работу. За все, что вы делаете для защиты людей и сохранения устойчивости нашей экономики", — сказал он.