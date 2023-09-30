СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры семьи Зеленского

"Сегодня многие предприятия региона находятся во временном управлении. Собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие военные подразделения Украины, бросили имущество, свои трудовые коллективы. Мы нашли инвесторов, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и преумножили рабочие места, восстановили производство", — сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, теперь предприятия работают абсолютно легально в Запорожской области и в правовом поле Российской Федерации.