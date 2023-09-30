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https://1prime.ru/business/20230930/841855903.html
Предприятия украинских собственников в Запорожье передали инвесторам
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Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости вице-премьер... ПРАЙМ, 30.09.2023
бизнес, новости, запорожская область, предприятия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко.
"Сегодня многие предприятия региона находятся во временном управлении. Собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие военные подразделения Украины, бросили имущество, свои трудовые коллективы. Мы нашли инвесторов, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и преумножили рабочие места, восстановили производство", — сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, теперь предприятия работают абсолютно легально в Запорожской области и в правовом поле Российской Федерации.