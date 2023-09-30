МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Число вакансий в IT-сфере по России за год увеличилось на 10%, при этом больший спрос фиксируется в таких сегментах, как разработка и программирование, инжиниринг, информационная безопасность, аналитика, ведение и сопровождение ПО, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. Котяков назвал низкую безработицу положительным фактором рынка труда

"За год вакансий в IT стало больше на 10% (данные в целом по РФ, сентябрь год к году). Наиболее высокий спрос на IT-специалистов SuperJob фиксирует в следующих сегментах IT-сферы (в порядке убывания количества вакансий): разработка, программирование; внедрение и сопровождение ПО; инжиниринг; информационная безопасность; аналитика", — говорится в исследовании.

Согласно данным сервиса по зарплатным предложениям в Москве, IT-сфера показала наиболее высокий темп прироста этого показателя с начала года. В сентябре к январю 2023 года зарплатные предложения в IT выросли на 5,2%, в строительстве — на 4,4%, в маркетинге — на 4,2%, в сфере кадров — на 4%, а в банковской сфере — на 3,8%.

"Рекордным по темпу прироста зарплат в IT оказался ковидный 2021 год — средние рыночные зарплатные предложения работодателей выросли более чем на четверть", — отметили исследователи.

Аналитики также посчитали, как за год изменилась средняя рыночная зарплата на разных позициях в IT. На первом месте по приросту — системный архитектор — средняя зарплата таких специалистов выросла на 16,7%, до 350 тысяч рублей, при этом максимальная зарплата может достигать 600 тысяч рублей.

Далее идет программист JavaScript со средней зарплатой 250 тысяч рублей в месяц (прирост 13,6%), максимальная — 400 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает инженер DevOps (методология взаимодействия разработчиков, тестировщиков и других IT-специалистов в команде) — их средняя зарплата составляет 280 тысяч рублей, прирост — 12%, а максимальная — 600 тысяч рублей.