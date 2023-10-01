МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и Kenzo, а также забавные подписи для сувенирной продукции. Песков объяснил, какое отношение к президенту имеет бренд Putin Team Russia

Компания "Подарки оптом" из Казани 1 сентября подала в Роспатент сразу несколько заявок. Как следует из документов, запатентовать хотят несколько подписей: "Шальной Император", "С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро" и "Хороших людей осталось мало. Берегите меня".

Московский предприниматель Александр Иваницкий, судя по заявке, хочет получить патент на "Прогноз погоды". Документ поступил в Роспатент тоже 1 сентября.

Другие же пытаются занять освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу.

Центр галотерапии "Территория здоровья" из Нижнего Новгорода решил запатентовать название Tom Ford, а "Первая дизайнерская оптическая компания" из подмосковной Балашихи — Kenzo Luxury.