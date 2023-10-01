2023-10-01T09:06:50+03:00
2023-10-01T09:06:50+03:00
2023-10-01T09:06:50+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231001/841862345.html
Российский бизнес хочет запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и Kenzo, а также... ПРАЙМ, 01.10.2023
бизнес, новости, россия, роспатент, бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/92/832999201.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/92/832999201.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/92/832999200.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/92/832999200.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/91/832999199.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/91/832999199.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230929/841846180.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и Kenzo, а также забавные подписи для сувенирной продукции.
Компания "Подарки оптом" из Казани 1 сентября подала в Роспатент сразу несколько заявок. Как следует из документов, запатентовать хотят несколько подписей: "Шальной Император", "С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро" и "Хороших людей осталось мало. Берегите меня".
Московский предприниматель Александр Иваницкий, судя по заявке, хочет получить патент на "Прогноз погоды". Документ поступил в Роспатент тоже 1 сентября.
Другие же пытаются занять освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу.
Центр галотерапии "Территория здоровья" из Нижнего Новгорода решил запатентовать название Tom Ford, а "Первая дизайнерская оптическая компания" из подмосковной Балашихи — Kenzo Luxury.