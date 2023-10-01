МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Создание ОАО "РЖД" стало важным, этапным событием для железнодорожного комплекса и российской экономики в целом, заявил президент страны Владимир Путин. Президент Абхазии отметил вклад Путина в восстановление связей двух стран

ОАО "РЖД" было учреждено постановлением правительства России от 18 сентября 2003 года. Начало деятельности компании приходится на 1 октября 2003 года. Глава государства поздравил сотрудников и ветеранов общества с 20-летним юбилеем компании.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 20-летием образования открытого акционерного общества "РЖД". Создание ОАО "РЖД" стало важным, этапным событием для железнодорожного комплекса, отечественной экономики в целом. Позволило повысить эффективность стратегической для нашей страны отрасли, сохранить ее мощный кадровый и технологический ресурс", — сказано в опубликованной на портале Кремля телеграмме.

Путин отметил весомые результаты, которые демонстрирует компания. Как подчеркнул президент, РЖД проводят масштабное обновление железнодорожной сети и подвижного состава, станций и вокзалов, внедряют в практику комфортные сервисы и услуги, улучшают качество пассажирских и грузовых перевозок. По его словам, компания также активно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов, включая расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизация Мурманского транспортного узла, восстановление железнодорожной инфраструктуры в новых регионах, развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Президент пожелал сотрудникам и ветеранам открытого акционерного общества успехов и всего самого доброго.