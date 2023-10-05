МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области предписал онлайн-кинотеатру "Oкко" удалить со своего сайта запись концерта певицы Светланы Лободы Loboda SuperStar 2020, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда. Беглого банкира ждет суд за хищение 156 миллиардов рублей

Удалить данные следует в течение месяца с даты вступления решения в законную силу. Суд признал действия "Окко" и Лободы, заключающиеся в размещении записи этого концерта на сайте okko.tv, нарушающими право истца Олега Влади на имя как автора музыкального произведения "К черту любовь".

Суд также частично удовлетворил требование Влади о взыскании с "Окко" 50 тысяч рублей компенсации. Истец требовал взыскать с этого ответчика 500 тысяч рублей, денежных требований к Лободе он не предъявлял.

Ранее Суд по интеллектуальным правам вернул Влади этот иск из-за неподсудности ему такого спора. СИП отметил, что заявленные требования подлежат "рассмотрению арбитражным судом субъекта Российской Федерации с учетом общих правил подсудности дел по месту нахождения или месту жительства ответчика".

В судебном акте СИП указал, что раньше иск Влади вернул Истринский городской суд Московской области, но это "не лишает его права на защиту своих прав и законных интересов в соответствующем суде судебной системы".

Песня "К черту любовь" вошла в третий студийный альбом Лободы H2LO (издан в 2017 году). Из открытых источников следует, что песни Влади исполняют Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Катя Лель и другие.