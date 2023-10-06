МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Египет по итогам первых трех месяцев 2023-2024 сельскохозяйственного года (июль-сентябрь) стал ключевым импортером российского зерна, поставки туда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона выросли на 9,1% и составили 2,031 миллиона тонн, следует из данных Союза экспортеров зерна. В МИД напомнили о невыполнении российских требований по зерновой сделке

"Египет перехватил первое место по объемам закупки российского зерна в первом квартале 2023-2024 годов. Твердая позиция российских экспортеров на тендерах GASC стимулировала частные закупки", — говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

Второе место занимает Турция — в течение июля-сентября туда ушло 1,846 миллиона тонн зерна из РФ, на 10,3% меньше, чем за тот же период год назад. Иран занимает третью строчку: поставки в эту страну составили 1,817 миллиона тонн, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Также в первую пятерку вошли Саудовская Аравия и Ливия, импортировавшие 1,664 миллиона тонн и 1,108 миллиона тонн соответственно.

Всего экспорт российского зерна за первые три месяца сезона предварительно составил 18,18 миллиона тонн, что на 61% больше сопоставимого объема прошлого сезона — 11,2 миллиона тонн.