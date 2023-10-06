МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Только пять-шесть российских нефтяных компаний смогут экспортировать топливо из страны после новых мер правительства по ограничению серого экспорта, в обмен на право поставок за рубеж они, скорее всего, будут сдерживать как биржевые, так и розничные цены на горючее, высказал мнение РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Правительство восстановило топливный демпфер в полном объеме

Правительство России в пятницу приняло ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Так, с 1 октября восстановлены прошлые параметры топливного демпфера, увеличен минимальный норматив продаж бензина на бирже с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%. Помимо этого, для предотвращения возможного серого экспорта будет введена заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тысяч рублей за тонну для непроизводителей топлива. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в сентябре в интервью РИА Новости оценивал объемы серого экспорта топлива из России в "несколько миллионов тонн".

"Я думаю, что здесь важнее по-другому это интерпретировать: нефтяные компании приблизились к некой монополии, то есть теперь у нас экспортировать топливо будет буквально 5-6 компаний — те самые вертикальные интегрированные компании, у которых есть своя нефтепереработка. Есть свой НПЗ, выполняешь ряд условий — можешь экспортировать", — объяснил Юшков.

"А в обмен на этот некий такой эксклюзивный статус они, я думаю, что просто неформально обязуются сдерживать цены и на бирже, и на розницу внутреннего рынка", — заключил собеседник агентства.

Под серым экспортом подразумеваются поставки за рубеж топлива перекупщиками, а не производителями. При этом производители за это топливо получают бюджетные выплаты по топливному демпферу.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Также тогда было объявлено о том, что в дополнение будут разработаны системные меры для рынка нефтепродуктов.