ВАРШАВА, 6 окт — ПРАЙМ. Активы польской "дочки" компании "Новатэк" — Novatek Green Energy — проданы фирме GELEO, созданной ее сотрудниками, говорится в сообщении польской компании. "Новатэк" спрогнозировал рост спроса на СПГ в Азии до 2030 года

Осенью прошлого года Польша ввела принудительное управление в компании Novatek Green Energy, включенной в национальный санкционный список. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон тогда назвал эти действия грабежом и бандитизмом и сообщил, что компания уже обратилась в связи с этим и в суд в Польше, и в Европейский суд.

"Единственный акционер компании Novatek Green Energy, то есть швейцарская Novatek Gas & Power GmbH, продал всю свою долю в Novatek Green Energy польской компании GELEO", — говорится в сообщении.

До попадания в санкционный список компания Novatek Green Energy продавала в Польше пропан-бутан и сжиженный природный газ, располагая 85-километровой сетью дистрибуции. После включения в санкционный список правительство Польши обязало польскую компанию PSG временно использовать эту инфраструктуру для продолжения оказания услуг потребителям.

Поясняется, что компания GELEO создана сотрудниками Novatek Green Energy с целью выкупа акций.

"В соответствии с действующим законодательством, компания GELEO сегодня обратилась в соответствующие органы государственной администрации с просьбой исключить из санкционного списка и отменить временное принудительное управление, благодаря чему можно будет возобновить операционную деятельность и тем самым сохранить более 120 рабочих мест и спасти само предприятие, созданное многолетними усилиями его сотрудников", — говорится в сообщении.