ПЕКИН, 7 окт — ПРАЙМ. Пекин выступил против введения Вашингтоном экспортного контроля в отношении китайских компаний за якобы оказание помощи России, заявило в субботу Минкоммерции КНР. Сотрудничество с Китаем носит созидательный характер, подчеркнул Путин

"За короткий промежуток времени США снова включили ряд китайских компаний в список экспортного контроля за так называемые отношения с Россией. Американская сторона обобщает понятие национальной безопасности, злоупотребляет мерами экспортного контроля, произвольно вводит односторонние санкции против китайских компаний и применяет экстерриториальные юрисдикции. Это типичный образец одностороннего экономического давления и политики односторонних действий, китайская сторона выступает решительно против этого", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Вашингтон должен немедленно исправить свои "ошибочные действия" и прекратить необоснованное давление на китайские компании.

"Китай примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить законные интересы китайских компаний", — заявили в минкоммерции КНР.

Ранее Министерство торговли США применило меры экспортного контроля в отношении 49 организаций, преимущественно из Китая, за якобы оказание поддержки российскому военно-промышленному комплексу.