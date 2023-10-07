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Китай выступил против экспортного контроля компаний со стороны США
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Пекин выступил против введения Вашингтоном экспортного контроля в отношении китайских компаний за якобы оказание помощи России, заявило в субботу Минкоммерции КНР. "За короткий... ПРАЙМ, 07.10.2023
бизнес, экономика, новости, китай, сша, санкции, экспортный контроль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 7 окт — ПРАЙМ. Пекин выступил против введения Вашингтоном экспортного контроля в отношении китайских компаний за якобы оказание помощи России, заявило в субботу Минкоммерции КНР.
"За короткий промежуток времени США снова включили ряд китайских компаний в список экспортного контроля за так называемые отношения с Россией. Американская сторона обобщает понятие национальной безопасности, злоупотребляет мерами экспортного контроля, произвольно вводит односторонние санкции против китайских компаний и применяет экстерриториальные юрисдикции. Это типичный образец одностороннего экономического давления и политики односторонних действий, китайская сторона выступает решительно против этого", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что Вашингтон должен немедленно исправить свои "ошибочные действия" и прекратить необоснованное давление на китайские компании.
"Китай примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить законные интересы китайских компаний", — заявили в минкоммерции КНР.
Ранее Министерство торговли США применило меры экспортного контроля в отношении 49 организаций, преимущественно из Китая, за якобы оказание поддержки российскому военно-промышленному комплексу.