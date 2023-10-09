МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области зарегистрировал два иска компаний, которым принадлежит 43,7% акций "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, к европейскому депозитарию Euroclear Bank: "Хлодвиг Энтерпрайзес" требует от ответчика около 1,8 миллиарда рублей, "Адорабелла" — около 1,6 миллиарда. Сбербанк подал в суд на Euroclear

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, оба иска поступили в суд 6 октября, к рассмотрению они пока не приняты. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся. В обоих исках третьим лицом указана компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

Минфин США в ноябре ввел санкции против зарегистрированных в Калининграде компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла".

В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Самый большой размер требований к ответчику — в иске АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – истец просит взыскать с Euroclear около 184,8 миллиарда рублей.

Евросоюз и Швейцария в прошлом году подвергли Национальный расчетный депозитарий (НРД), на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, санкционным ограничениям. В результате ценные бумаги и денежные средства клиентов из России в различных валютах были обездвижены на счетах НРД в этих депозитариях, также были также заблокированы денежные средства в евро и швейцарских франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. В начале марта отец и сын Гурьевы, подпавшие под санкции ЕС, вышли из органов управления компанией.