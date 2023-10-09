МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) направила запросы об обоснованности цен на рынке арматуры доминирующим компаниям, включая "Промсорт", "УК Новосталь-М", "Мечел" и "Евраз", следует из заявления службы. ФАС оштрафовала "Почта банк" за нарушение закона о рекламе

"Особое внимание ведомства направлено на компании, занимающие доминирующее положение. По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что группы компаний "Промсорт", "УК Новосталь-М", "Мечел" и "ЕВРАЗ" занимают доминирующее положение на рынке… Доминирующим на рынке компаниям направлены запросы об обоснованности установленных цен", — говорится в сообщении ФАС.

Также служба отметила, что при выявлении признаков злоупотребления рыночной властью со стороны обозначенных доминирующих компаний будет рассмотрен вопрос о возбуждении дел о нарушении антимонопольного законодательства.

"В октябре 2023 года группа компаний "Промсорт" (ранее — "Тулачермет-Сталь") увеличила цену на арматуру на 25%… С учётом изложенного, установленная группой компаний "Промсорт" (в нее входят "Промсорт", "Промсорт-Тула", "Промсорт-Калуга", "НЛМК-Урал") цена на арматуру превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли… Ведомство возбудило в отношении группы компаний дело о нарушении антимонопольного законодательства", — добавила ФАС.

Также ведомство отметило, что до настоящего момента информация, появившаяся "в открытых источниках" о снижении цен на арматуру со стороны "Промсорта", в службу не поступала.