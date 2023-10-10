МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Находящаяся в подмосковном Талдоме компания "Стивали" просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Ральф Рингер", головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer, следует из опубликованных материалов суда. Одежда и обувь больше не нужны. В Италии жалуются на санкции против России

Заявление было принято к производству еще в июне, но до сих пор не рассмотрено, так как должник обжаловал возбуждение дела о банкротстве. Апелляция компании "Ральф Рингер" будет слушаться 18 октября.

В карточке дела о банкротстве нет информации о сумме задолженности обувной компании перед заявителем. Однако известно, что у АО "Ральф Рингер" был долг перед ООО "Стивали" с июля 2019 по август 2022 года в размере около 20 миллионов рублей по договору аренды помещений от 10 июня 2019 года. В деле о взыскании этого долга стороны заключили мировое соглашение, которое суд утвердил 31 октября 2022 года. По условиям мировой погасить долг арендатор должен был до 3 ноября прошлого года.

В августе основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказал, что находится под подпиской о невыезде — ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и эта статья УК предусматривает лишение свободы до пяти лет.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Бережной представлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО "Ральф Рингер", что повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более 45 миллионов рублей. Как заявлял Бережной, срок давности по делу истек в марте 2023 года, однако он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.

Ralf Ringer – крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России, имеет четыре фабрики внутри страны.