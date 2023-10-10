2023-10-10T11:35:00+03:00
2023-10-10T11:40:27+03:00
2023-10-10T11:35:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231010/841937924.html
"Яндекс Бизнес" вышел на рынок Казахстана
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Яндекс Бизнес" вышел на рынок Казахстана, владельцы малого и среднего бизнеса в республике смогут автоматически размещать рекламу на площадках, а также... ПРАЙМ, 10.10.2023
бизнес, экономика, новости, яндекс, казахстан, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83808/64/838086449.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83808/64/838086449.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83808/64/838086448.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83808/64/838086448.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83808/64/838086436.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83808/64/838086436.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230921/841793623.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Яндекс Бизнес" вышел на рынок Казахстана, владельцы малого и среднего бизнеса в республике смогут автоматически размещать рекламу на площадках, а также предлагать свои услуги в поиске, сообщила пресс-служба компании.
"В Казахстане начал работать новый сервис для предпринимателей — "Яндекс Бизнес". Благодаря ему владельцы малого и среднего бизнеса получат новые возможности для продвижения. Они смогут автоматически размещать рекламу на лучших площадках, а также предлагать свои услуги в поиске и "Яндекс Картах", — говорится в сообщении.
По словам компании, сервис позволяет бесплатно добавить организацию в поиск и "Яндекс Карты", даже если у нее нет своего сайта. В профиле компании можно рассказать о своих товарах и услугах, указать контакты, график работы и приложить фотографии. Сервис также предлагает рекламную подписку, которая позволяет автоматически размещать рекламу в геосервисах, поиске и социальных сетях.
"Предприниматели Казахстана получат возможность значительно расширить свою клиентскую базу и рассказать о себе широкой и заинтересованной аудитории", — приводятся в сообщении слова руководителя офиса продаж "Яндекса" по Центральной Азии Данияра Танаева.