МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Яндекс Бизнес" вышел на рынок Казахстана, владельцы малого и среднего бизнеса в республике смогут автоматически размещать рекламу на площадках, а также предлагать свои услуги в поиске, сообщила пресс-служба компании. "Яндекс Маркет" усилит проверку подлинности товаров

"В Казахстане начал работать новый сервис для предпринимателей — "Яндекс Бизнес". Благодаря ему владельцы малого и среднего бизнеса получат новые возможности для продвижения. Они смогут автоматически размещать рекламу на лучших площадках, а также предлагать свои услуги в поиске и "Яндекс Картах", — говорится в сообщении.

По словам компании, сервис позволяет бесплатно добавить организацию в поиск и "Яндекс Карты", даже если у нее нет своего сайта. В профиле компании можно рассказать о своих товарах и услугах, указать контакты, график работы и приложить фотографии. Сервис также предлагает рекламную подписку, которая позволяет автоматически размещать рекламу в геосервисах, поиске и социальных сетях.

"Предприниматели Казахстана получат возможность значительно расширить свою клиентскую базу и рассказать о себе широкой и заинтересованной аудитории", — приводятся в сообщении слова руководителя офиса продаж "Яндекса" по Центральной Азии Данияра Танаева.