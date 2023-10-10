МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Газпром" начал планомерную работу по импортозамещению "много лет назад", в результате можно говорить о высокой степени локализации российского производства материалов и оборудования на объектах компании, сообщил член правления, зампредседателя правления – начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин. Эксперт указала на рост доли производимых в России медизделий

"В результате планомерной работы по импортозамещению, которая была начата "Газпромом" много лет назад, можно сегодня говорить с большой долей уверенности о высокой степени локализации производства материалов, оборудования, которые используются на наших объектах", — сказал Аксютин на научно-практической конференции "Территория энергетического диалога".

Он добавил, что "Газпром" вместе с ведущими отечественными промышленными предприятиями работает над созданием новых газоперекачивающих агрегатов (ГПА). К таким относятся ПД-14 и АЛ-41СТ, привел Аксютин в пример ГПА с увеличенной топливной экономичностью и высоким КПД.

"Наши российские трубные заводы освоили производство различных видов труб. Один из этих видов труб – уникальные трубы диаметров 1420 миллиметров из стали (марки – ред.) К-65, которые рассчитаны на давление 120 атмосфер", – также отметил он.

Использование таких труб, по словам Аксютина, позволяет повысить эффективность транспортировки, сократить расходы топливного газа и снизить выбросы при транспортировке.

"Начиная с прошлого года, в этом году успешно прошли испытания трубы практически всех производителей, которые работают с "Газпромом", на давлении 150 атмосфер, что позволяет улучшить характеристики при транспортировке газа, прежде всего, за счет меньшего количества размещения площадных объектов при создании газотранспортных систем", – добавил спикер.

Все эти подходы позволяют "Газпрому" успешно реализовывать масштабные проекты по экспорту газа в Китай по "Силе Сибири", разработке месторождений на севере и востоке России, а также строительству комплекса по переработке и сжижению природного газа, подчеркнул Аксютин.