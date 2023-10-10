МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Старейшины аборигенов отказались участвовать в опросе, посвященном проблеме исторического наследия в рамках одного из проектов Rio Tinto по добыче железной руды в Западной Австралии, поскольку считают, что глобальная горнодобывающая компания преуменьшила ущерб, причиненный ею в августе, когда взрывные работы повредили одно из скальных убежищ коренных народов. Австралия на два года продлила санкции на товары из России

В прошлые выходные представители Rio Tinto и народности Мунтулгура Гурума совместно посетили рудник Наммулди, где взрывные работы, проводившиеся 6 августа, привели к падению дерева и одного квадратного метра скальной породы с выступа скального укрытия, которое, по оценкам, было обитаемо 40 000 — 50 000 лет назад.

"Проведенные оценки не выявили никаких структурных повреждений самого скального укрытия и никакого ущерба культурным материалам, — заявила в понедельник в ходе онлайн-трансляции вице-президент Rio Tinto Сесиль Такстер. — Мы извлечем уроки из этого инцидента и при необходимости скорректируем наши методы".

Этот инцидент вызвал гораздо меньшее общественное возмущение, чем тот, что произошел около трех лет назад, когда Rio Tinto разрушила скальные убежища в ущелье Джуукан в этом же регионе, где были обнаружены следы пребывания человека около 46 000 лет назад.

Однако в силу глубокой озабоченности традиционных хозяев этих земель по поводу реакци Rio Tinto на очередной инцидент старейшины народности Мунтулгура Гурума приостановили участие в опросе по проекту Brockman Syncline, который необходим крупнейшему поставщику железной руды в мире для поддержания своей добычи на стабильном уровне.

"Rio поспешила заявить инвесторам, что не причинила вреда нашему наследию, однако вновь не учла наше мнение", — указывает Дон Хьюз, один из директоров Wintawari Guruma Aboriginal Corporation (WGAC), представляющей интересы народности Мунтулгура Гурума.

Rio Tinto, не делавшая публичных заявлений в течение семи недель после взрыва, заявила, что сожалеет о данном инциденте, приняла меры, чтобы проинформировать все заинтересованные стороны, и скорректировала свои методы после инцидента в ущелье Джуукан. По словам компании, с тех пор она провела более 1800 технических взрывов и лишь один из них оказался не совсем удачным.

"Мы крайне обеспокоены тем, что взрывные работы проводятся вблизи 87 наших скальных укрытий. В каком они состоянии? Сколько еще пострадало?", — заявил Хьюз, добавив, что при взрывных работах с исконными владельцами не советуются и наблюдательных функций у них нет.