МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Отечественные маркетплейсы и участники рынка интернет-торговли подписали стандарты по работе с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), передает корреспондент РИА Новости. Минпромторг поддержал идею "российской полки" на маркетплейсах

Так, в рамках форума Ecom Retail Week 2023 документ подписали Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет", Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Теперь, в рамках подписанных стандартов, партнерские ПВЗ смогут начать выдавать заказы других логистических служб, но без их рекламы или дополнительного брендинга, маркетплейсы должны будут предупреждать ПВЗ об изменениях оферты, в том числе о размерах вознаграждения, коэффициентах, повышающих или понижающих выплаты, а также предоставлять по запросу документацию и иную информацию для пунктов выдачи.

Также запрещается размещение в одном строении более одного ПВЗ одного и того же маркетплейса, а владельцы пунктов ПВЗ обязуются не использовать механики искусственного завышения рейтинга (накрутку отзывов, искусственного завышения (понижения) рейтинга пункта, товаров продавцов и иные недобросовестные практики). При этом, по аналогии с ранее принятыми стандартами по взаимодействию маркетплейсов и продавцов товаров, стандарты для ПВЗ станут неотъемлемой частью оферты площадок.

В начале июля Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила агентству, что комиссия при Минпромторге РФ согласовала стандарты по работе маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в целях саморегулирования отрасли.