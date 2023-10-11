МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Группа компаний "Золотой Актив", подконтрольная совладельцу ГК Merlion бизнесмену Олегу Карчеву, покупает АО "СиГМА" петербургских бизнесменов братьев Зингаревичей, добывающее золото на Озерновском месторождении в Камчатском крае, сообщил РИА Новости осведомленный источник и подтвердил официальный представитель "Золотого Актива". Золото дорожает на усилении геополитических рисков

"Вчера подписали соглашение, покупают все 100% — полностью новые акционеры от Merlion", — сказал собеседник агентства. Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

Исходя из текущих цен на золото и общей ситуации, сделка может оцениваться в порядка 150 миллионов долларов, отметил эксперт на рынке драгметаллов.

"В настоящее время "Золотой Актив" занимается увеличением минерально-сырьевой базы для своих предприятий, в том числе приобретением новых объектов, находящихся в стадии промышленного производства. В самое ближайшее время планируется завершение сделки по приобретению АО "СиГМА", владеющего Озерновским месторождением на Камчатке", — сообщил РИА Новости официальный представитель "Золотого Актива".

АО "СиГМА" владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу золота и попутных компонентов на Озерновском рудном поле на Камчатке до 1 июля 2030 года. Лицензионная площадь составляет 48,5 квадратных километров и охватывает наиболее изученную часть Озерновского рудного поля, в пределах которого уже выявлено пять близлежащих месторождений. В 2020 году ГКЗ России утвердила запасы для открытой добычи по трем из них в количестве 11,3 миллиона тонн руды, 42 тонны золота и 49,5 тонны серебра. Ресурсный потенциал Озерновского рудного поля составляет около 170 тонн золота.

В 2022 году компания извлекла на Озерновском месторождении 1,136 тонны золота. В первом полугодии 2023 года было произведено 570 килограммов золота. По плану прежних собственников, "СиГМА" в 2023-2025 годах должна сохранить объем производства 1,0-1,1 тонны золота. После ввода второй очереди ГОКа, в 2026 году, будет перерабатывать до 700 тысяч тонн руды в год, извлекать до 3 тонны золота и более.

"СиГМА" зарегистрирована в Петропавловске-Камчатском в октябре 2002 года. Основной владелец (98,64% уставного капитала) компания Tanalex Investments Ltd первоначально была зарегистрирована на Кипре, но в марте 2023 года ООО "Таналекс Инвестментс Лимитед" вошла в состав специального административного района (САР) на территории острова Русский (Владивосток). Компания была аффилирована с бизнесом братьев Бориса и Михаила Зингаревичей.

Группа компаний "Золотой Актив", владеющая объектами недропользования на территориях Республики Саха (Якутия), в Магаданской области, а также в Забайкальском крае, осуществляет геологоразведочные работы и занимается добычей россыпного и коренного золота. Инвестиционный портфель включает в себя золотодобывающие предприятия: ООО "Хорт-В, ООО "Дальзолото", ООО "Дюамель", ООО "Богуславец", ООО "Якутское Золото и артель "Полярная звезда".