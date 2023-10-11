Путин: в приоритете должны быть поставки топлива именно российским потребителям
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Отечественные энергетические компании должны отдавать приоритет по поставкам топлива на внутренний рынок, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
"Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний, в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям", — сказал глава государства.
Он напомнил, что российский рынок столкнулся со скачком цен на бензин и дизельное топливо, однако правительство приняло некоторые меры для стабилизации ситуации.
Он отметил, что в последние месяцы пришлось столкнуться со
Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, подчеркнул президент.
Правительство России 6 октября утвердило дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Отмечается, что власти разрешили экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов, вернулись к к выплатам по демпферу в полном объеме, ввели заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива в 50 тысяч рублей за тонну, а также повысили нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15 и 12,5 процента соответственно.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум будет проходить в Москве с 11 по 13 октября.
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