МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Отечественные энергетические компании должны отдавать приоритет по поставкам топлива на внутренний рынок, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Минфин сообщил, что нефтяники в октябре не получат выплат по демпферу

"Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний, в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям", — сказал глава государства.

Он напомнил, что российский рынок столкнулся со скачком цен на бензин и дизельное топливо, однако правительство приняло некоторые меры для стабилизации ситуации.

Он отметил, что в последние месяцы пришлось столкнуться со

Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, подчеркнул президент.

Правительство России 6 октября утвердило дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Отмечается, что власти разрешили экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов, вернулись к к выплатам по демпферу в полном объеме, ввели заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива в 50 тысяч рублей за тонну, а также повысили нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15 и 12,5 процента соответственно.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум будет проходить в Москве с 11 по 13 октября.