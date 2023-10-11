МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Корпорация Xerox завершила работу в России, продав российский бизнес местному руководству; ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация и в ближайшее время сменит название, говорится в сообщении компании. Veon завершил выход из российского бизнеса

"Корпорация Xerox завершила работу в России и продала российский бизнес местному руководству. ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сделки сотрудники компании сохранят свои рабочие места. ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжит сервисное обслуживание своих заказчиков, оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, а также поставки бумажной продукции и специальных материалов.

"Наша компания развивается в новых условиях. Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнерам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса", — прокомментировал президент ООО "Ксерокс (СНГ)" Антон Бородихин.

Американская корпорация Xerox, производящая печатающие и цифровые копировальные устройства, в марте 2022 года сообщала, что прекратила поставки продукции в Россию в связи с военной операцией на Украине. Как отмечал главный финансовый директор компании Ксавье Хейсса, как в России, так и на Украине компания имеет отдельные юридические лица и оба представительства не приносят значительных доходов, а Xerox следит за соблюдением всех существующих санкций.