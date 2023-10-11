МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта "Росспиртпром" был внесен в план по приватизации, оценкой занимается Росимущество, подтвердил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Минфин предложил рассмотреть приватизацию некоторых активов

Ранее в среду газета "Известия" сообщила о том, что министр финансов Антон Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО "Росспиртпром" уже в этом году. Документы направлены главе кабмина Михаилу Мишустину.

"В плане приватизации он есть", — заявил Сазанов в ответ на вопрос о том, выступил ли Минфин с предложением провести приватизацию "Росспиртпрома" до конца этого года.

Он также уточнил, что дальнейшие оценочные мероприятия относятся к ведению Росимущества.

В свою очередь в Росимуществе напомнили РИА Новости, что прогнозный план приватизации был изменен. "В прогнозный план приватизации на 2023-2025 годы внесены изменения в части переноса АО "Росспиртпром" из первого раздела во второй, который предполагает приватизацию акций общества без отдельного решения правительства", — пояснили в ведомстве.