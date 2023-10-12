МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Почта России" запустила возможность отправлять посылки, не выходя из дома: отправление оформляется и оплачивается онлайн, а потом его забирает курьер, сообщает пресс-служба компании. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Почты России"

"Отправить посылку "Почтой" теперь можно не выходя из дома — в отделение ее отнесет курьер. Услуга доступна во всех городах, где живет более 500 000 человек. Чтобы курьер мог забрать посылку, отправление нужно предварительно оформить, упаковать и оплатить на сайте или в мобильном приложении "Почты" банковской картой или через Систему быстрых платежей", — сообщили в компании.

Трек-номер, полученный через сайт, можно не распечатывать, а просто написать на посылке. Курьера можно вызвать через приложение или сайт "Почты России". В компании отметили, что в среднем весь процесс с момента вызова до приема посылки в отделении занимает около 40 минут.

"За последние годы мир сильно изменился: люди привыкли к качественной курьерской доставке "по клику" с прозрачными условиями. Мы отслеживаем и учитываем предпочтения клиентов. Теперь они могут не только получать, но и отправлять посылки не выходя из дома", — прокомментировал руководитель департамента по развитию продуктов "Последней мили" Сурен Аракелян.

В прошлом году "Почта России" запустила сервис срочной доставки из отделения. Сегодня он доступен более чем в 2500 отделениях в городах с населением от 500 тысяч человек.